Vier wedstrijden op het programma in de play-offs: drie ploegen kunnen zich al plaatsen voor volgende ronde

Belangrijke avond in de NBA. Zowel de Philadelphia 76ers, de Atlanta Hawks als de Utah Jazz krijgen namelijk de kans om hun plaats in de volgende ronde veilig te stellen. Philadelphia staat 3-1 voor tegen de Washington Wizards, terwijl de Atlanta Hawks 3-1 voor staan tegen de New York Knicks en Utah Jazz 3-1 voor staat tegen de Memphis Grizzlies.

Tussen de Dallas Mavericks en de LA Clippers kan het nog alle kanten uit. Het staat namelijk 2-2 in deze serie, dus het is razend spannend. Wie zet vanavond een stap in de goede richting? We weten het binnen enkele uren.