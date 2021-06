🎥 Mwema trekt BCO over de streep in eerste spannende titelwedstrijd, LA Lakers gaan NBA-titel niet verlengen

Als alle titelwedstrijden even spannend gaan zijn, belooft dat het beste. Jean-Marc Mwema was voor Oostende de held in Game 1 van de finale van de play-offs in België. Dankzij zijn driepunter nam BCO de maat van Bergen. Oostende kan zijn titel nog verlengen, in tegenstelling tot de Lakers in de VS.

Oostende - Bergen is de finale van de play-offs in België. Wie het eerst drie overwinningen pakt, is kampioen. De eerste wedstrijd stelde niet teleur: Oostende vatte het vierde kwart aan met een bonus van zeven punten, maar keek hierna op een gegeven moment op een achterstand van zes punten aan. Toch trok de thuisploeg het nog recht: Mwema gooide van in de hoek de beslissende driepunter binnen. Oostende haalde het zo met 68-65.

In de NBA is het game over voor LA Lakers. Dat moest thuis winnen van Phoenix om de uitschakeling te vermijden. Dat lukte niet, want Booker was in zijn dagje met 47(!) punten. Met 100-113 plaatste Phoenix zich voor de volgende ronde: het wint zijn serie met 4-2. De Lakers kwamen 1-2 voor, maar zagen dan Davis uitvallen, die nadien slechts beperkte speeltijd kreeg. LeBron kon op zijn eentje LA niet overeind houden.

Naast Phoenix heeft in de Western Conference ook Denver zich geplaatst voor de volgende ronde. De situatie van de Nuggets was gelijkaardig: het trok met een 3-2-voorsprong naar Portland. Nikola Jokic nam met 36 punten zijn ploeg andermaal op sleeptouw. Dat was voldoende om Portland te verslaan met 115-126 en dus door te stoten.