LA Clippers dwingen zevende en meteen ook beslissende game af tegen Dalles Mavericks

De LA Clippers hebben deze nacht hun vel kunnen redden in de NBA. De Clippers haalden het in de zesde wedstrijd met 104-97 van de Dallas Mavericks. Daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 3-3.

Het is razend spannend in de serie tussen de LA Clippers en de Dallas Mavericks. Dallas kreeg deze nacht de kans om een einde te maken aan de serie, maar de Clippers dachten er anders over. Het werd 104-97 voor de LA Clippers. Daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 3-3 en moet er een beslissende, zevende game afgewerkt worden. Kawhi Leonard speelde een uitstekende wedstrijd vannacht, want de sterkhouder van de Clippers was goed voor 45 punten.