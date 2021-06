šŸŽ„ Bergen brengt titelfinale opnieuw in evenwicht, Brooklyn opent tweede ronde in NBA met zege

Het vermoeden over de titelfinale na Game 1 werd bevestigd. Bergen verloor die wedstrijd nipt, maar was Oostende in eigen huis wel de baas in de tweede wedstrijd. Zo staat het 1-1 in de serie. Wie nog twee keer kan winnen, is kampioen. In de NBA play-offs blijft Brooklyn op dreef.

Oostende miste zijnn eerste vijf pogingen. Dat was al een teken aan de wand voor de kustploeg, die in het eerste kwart de schade nog wel enigszins kon beperken. Desalniettemin oogde de situatie met 37-30 aan de rust redelijk comfortabel voor Bergen. Het ging er enkel nog mooier uitzien voor de thuisploeg nadat het uitpakte met een sterk derde kwart. Aan het eind van die periode was de kloof tussen beide ploegen veertien punten. Oostende kon niet meteen een vuist maken, integendeel. Bergen liep in het begin van kwart 4 uit naar een voorsprong van twintig punten en was dan eigenlijk al zegezeker. Oostende deed nadien nog iets terug, maar dat was enkel goed voor de statistieken. Bergen haalde met 71-59 de overwinning binnen. In de play-offs in de NBA was de confrontatie tussen Brooklyn en Milwaukee de eerste wedstrijd van de tweede ronde. Brooklyn had zijn serie in de eerste ronde gewonnen met 4-1, Milwaukee met 4-0. Twee ploegen in vorm dus. Antetokounmpo nam Milwaukee op sleeptouw met 34 punten en Brooklyn zag Harden uitvallen met een hamstringblessure. Toch haalden de Nets het met 115-107, met dank aan de tandem Durant - Irving.