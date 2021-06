Belgian Cats laten Europees kampioen nog zweten maar verliezen oefeninterland nipt

De Belgian Cats hadden op stage al vier matchen gewonnen en mochten dan tegen Europees kampioen Spanje, dat ook nog eens thuis speelde, aan de bak. België kwam erg dicht bij een stunt dankzij een sterk laatste kwart. Spanje haalde het nog nipt met 61-58.

Na de 67-60-overwinning tegen Nigeria verweerden de Belgian Cats zich dus ook kranig tegen Spanje, al leek het Zuid-Europese land alles nog relatief onder controle te hebben. Met een voorsprong van negen punten begon de thuisploeg aan het laatste kwart.

Daarin kwamen de Belgian Cats dan volledig op dreef, in die mate zelfs dat ze op voorsprong kwamen en op een paar momenten van een bonus van enkele punten konden genieten. Het werd onder meer 48-53 en 52-56. Richting het einde van de match deed Spanje dan toch voldoende om de overwinning veilig te stellen.

SPANJE IN SLOT EROP EN EROVER

In het slot ging Spanje nog op en over België naar 61-58. Pijnlijk voor de Cats om alsnog te verliezen, maar deze wedstrijd was vooral een bevestiging van het feit dat ze prima bezig zijn.