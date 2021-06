Beslissende game tussen LA Clippers en Dallas Mavericks op het programma, Philadelphia 76ers openen tweede ronde tegen Atlanta Hawks

De Philadelphia 76ers beginnen vandaag aan hun tweede ronde in de Playoffs van de NBA. Ze schakelden in de vorige ronde de Washington Wizards uit en nemen het nu op tegen de Atlanta Hawks. Zij haalden het in de vorige ronde van de New York Knicks.

De Philadelphia 76ers eindigden in de reguliere competitie op de eerste plaats in het oosten en ze haalden het ook in de eerste ronde van de playoffs met 4-1 van de Washington Wizards. Nu nemen ze het in de tweede ronde op tegen de Atlanta Hawks. Een leuk duel dus tussen sterkhouders Joel Embiid en Trae Young. De LA Clippers en de Dallas Mavericks werken vanavond hun laatste wedstrijd in de eerste ronde af. Het staat 3-3 tussen beide ploegen, wat dus betekent dat er een beslissende zevende game wordt afgewerkt. In de volgende ronde nemen de Clippers of de Mavericks het op tegen de Utah Jazz.