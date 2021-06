🎥 Clipppers maken het waar in Game 7 en schakelen Dončić uit, Philadelphia moet achtervolgen in tweede ronde

Game 7 is nog altijd het summum in basket en zeker in de NBA. De LA Clippers hebben de verwachtingen ingelost: in de beslissende zevende wedstrijd van hun serie tegen Dallas trokken ze aan het langste eind. Philadelphia begon al aan zijn tweede ronde, maar niet zoals het in gedachten had.

LA Clippers - Dallas was een gekke serie. In de eerste zes matchen ging telkens de winnaar met de winst aan de haal. Dallas keek vooral naar sterspeler Dončić en die nam in Game 7 ook zijn volle verantwoordelijkheid door het maken van 46 punten. Dat volstond niet, want de Clippers namen in kwarts 2 en 3 afstand, met een eindstand van 126-111 tot gevolg. De Clippers kloppen Dallas met 4-3 in de serie en gaan nu tegen Utah spelen.

In het oosten stond al een eerste ontmoeting uit de tweede ronde op het programma, met de affiche Philadelpha - Atlanta. Bij Philadelphia was zorgenkind Embiid fit genoeg om te spelen en die scoorde zomaar eventjes 39 punten. Atlanta had echter ook een vlot scorende uitblinker in de persoon van Trae Young (35 punten).

Atlanta bouwde een voorsprong uit van 20 punten. Philadelphia kwam nog fel opzetten, maar schoot net tekort. Zo eindigde de partij finaal op 124-128. Atlanta gaat met 0-1 dus aan de leiding in de serie en neemt Philadelphia het thuisvoordeel af.