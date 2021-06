Tweede Belgische ploeg geplaatst voor Olympische Spelen na winst in kwalificatietoernooi

Fantastisch, de Belgische sportwereld is weer enkele olympiërs rijker! De Olympische Spelen komen eraan voor onze 3x3-ploeg. Het 3x3 basketbal is een discipline die de laatste jaren in opmars is. In Tokio is het voor de derde keer een olympische discipline. Ook België zal dan deelnemen.

De 3x3 Lions deden mee aan een kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrecen, met als inzet een ticket voor de Olympische Spelen. België werd vertegenwoordigd door Thibaut Vervoort (foto), Nick Celis, Thierry Mariën en Raf Bogaerts. Vier leden van Team Antwerp. Vrijdag brachten de Lions al de groepswedstrijden tegen Slovenië en Oekraïne tot een goed einde. De halve finale werd een echte nagelbijter. Bogaerts zorgde 'at the buzzer' voor de winnende korf: België won met 16-15. In de finale hadden de Belgen meer overschot. Gastland Hongarije werd in de pan gehakt met 21-14. 🇧🇪 BELGIUM ARE GOING TO @Tokyo2020! 🎉#3x3OQT | @belgianlions pic.twitter.com/hTFh8MVO9P — FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 6, 2021 Vreugdetaferelen alom natuurlijk bij de Lions: de kwalificatie voor de Olympische Spelen is een feit. Naast de Belgian Cats - de Belgische vrouwenploeg in het traditionele basketbal - zal er met de 3x3-ploeg bij de mannnen een tweede Belgisch basketteam in Tokio actief zijn.