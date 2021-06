Eerste wedstrijd tussen LA Clippers en Utah Jazz op het programma, Philadelphia 76ers zoeken naar gelijkmaker tegen Atlanta Hawks

Komende nacht staan er opnieuw twee wedstrijden op het programma in de Playoffs van de NBA. De Atlanta Hawks nemen het op tegen de Philadelphia 76ers en de LA Clippers werken hun eerste wedstrijd af tegen de Utah Jazz.

De Atlanta Hawks en Philadelphia 76ers stonden enkele dagen geleden al tegenover elkaar en toen haalde Atlanta het verrassend met 128-124. Trae Young was toen de uitblinker met 35 punten en 10 assists.

Bij de Philadelphia 76ers zijn ze dan ook op zoek naar eerherstel. Ze kunnen vannacht maar beter winnen, want anders lopen de Hawks 2-0 uit. Joel Embiid was in de eerste wedstrijd goed voor 39 punten en zijn energie zal Philadelphia ook goed kunnen gebruiken in de tweede wedstrijd.

LA Clippers - Utah Jazz

De tweede wedstrijd van deze nacht gaat tussen de LA Clippers en de Utah Jazz. Het is de eerste wedstrijd in deze serie, want de Clippers hadden 7 wedstrijden nodig in de eerste ronde om de Dallas Mavericks uit te schakelen.

De vermoeidheid zou in deze serie dus wel eens een grote rol kunnen spelen, want Utah had slechts vijf wedstrijden nodig om de Memphis Grizzlies uit te schakelen (4-1 overwinning voor Utah). De Jazz stonden ook op de eerste plaats na de reguliere competitie en is dus de favoriet om deze serie te winnen.