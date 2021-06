Oostende zet stap naar nieuwe titel in het bastketbal: de ploeg heeft nog één overwinning nodig tegen Bergen

Oostende en Bergen maken er een spannende strijd van in de finale van de Playoffs in de Belgische competitie. Oostende won de eerste wedstrijd, maar Bergen zorgde in de tweede wedstrijd voor de gelijkmaker. Nu staat Oostende echter terug aan de leiding. Ze haalden het in eigen huis met 74-68 van Bergen. Zo heeft Oostende nog maar één overwinning nodig om kampioen te worden. De vierde wedstrijd tussen beide clubs staat morgen op het programma.