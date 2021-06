Phoenix Suns halen het van Denver Nuggets in eerste wedstrijd halve finales Western Conference

De Phoenix Suns hebben hun eerste wedstrijd gewonnen in de halve finales van Playoffs in de Western Conference. Phoenix haalde het met 105-122 van de Denver Nuggets. Er eindigden vier spelers van de Suns met 20 punten of meer.

De Phoenix Suns maakten in de eerste ronde van de Playoffs al een goede indruk door de LA Lakers, de kampioen van vorig seizoen, uit te schakelen en ook in de halve finales in het westen zijn ze goed aan hun serie begonnen. Zo haalde Phoenix het vannacht met 105-122 van de Denver Nuggets. Booker (21 punten), Ayton (20 punten, 10 rebounds), Chris Paul (21 punten, 11 assists) en Bridges (23 punten) waren goed bij schot voor de Phoenix Suns. Bij de Denver Nuggets haalde sterspeler Nikola Jokic 22 punten en 9 rebounds.