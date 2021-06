Bondscoach formeel: Ann Wauters gaat mee naar de Olympische Spelen

Bondscoach Philip Mestdagh haalde Ann Wauters uit zijn selectie voor het EK, maar neemt haar zeker mee naar de Olympische Spelen.

Het was een serieuze bom die ontplofte bij de Belgian Cats, toen bondscoach Philip Mestdagh liet weten dat Ann Wauters niet in de selectie zat voor het EK in Frankrijk en Spanje.

Ook bij Ann Wauters kwam het nieuws heel hard aan. De ontgoocheling was ontzettend groot. Volgens Mestdagh is Wauters, die al meer dan een jaar zonder ploeg zit, niet fit genoeg.

Mestdagh maakte maandag evenwel duidelijk dat Wauters hoe dan ook richting Olympische Spelen trekt. "Ik heb Ann bij de 12 voor de Spelen opgenomen. Als er 1 iemand dat plekje verdient, is zij het wel. Ze heeft er heel hard voor gewerkt. Zonder haar, in het begin van 2015, zou er nooit zo'n geschiedenis geschreven zijn bij de Cats. Alles wat we sinds 2017 gedaan hebben is grotendeels aan Ann Wauters te danken."

Wie voor Wauters in de selectie plaats zal moeten maken is op dit moment niet duidelijk.