Oostende maakt het buitenshuis af en is voor tiende(!) jaar op rij Belgisch landskampioen

De dominantie van Oostende in het Belgische basketbal blijft duren. Het is opnieuw kampioen. Het trok met een 2-1-voorsprong in de finaleserie naar Bergen. Daar won Oostende met 62-69, waardoor de titel opnieuw binnen is.

Bergen wist wat het te doen stond: net als in de vorige thuismatch winnen om zo de titelfinale en het seizoen nog met één wedstrijd te verlengen. De bal ging echter niet altijd even vlot rond bij de thuisploeg. Bergen knabbelde in het tweede kwart wel aan zijn achterstand: bij de rust was het verschil tussen beide teams welgeteld één puntje. Spanning troef dus in Game 4. Oostende belette in het derde kwart Bergen vaak het scoren. De Waalse ploeg geraakte maar aan 12 puntjes, terwijl de bezoekers er 18 maakten in deze periode. Gevolg: met een bonus van zeven punten begon Oostende aan het laatste kwart. TIJD NIET IN HET VOORDEEL VAN BERGEN Bergen deed nog wel een poging om de kloof te dichten, maar de tijd tikte weg en op het einde kon Oostende dan zijn titel veiligstellen. De tiende landstitel al op rij voor de kustploeg: de Oostendse hegemonie in België blijft duren.