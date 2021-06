🎥 Phoenix bedient uitzinnig publiek op zijn wenken en verdubbelt voorsprong tegen ploeg van MVP

Het wonderseizoen van Phoenix blijft duren. Het binnenhalen van Chris Paul gekoppeld aan het talent van Devin Boooker leidde de Suns al naar de tweede plek in het westen. Ook in de play-offs duurt het succes voort: Phoenix schakelde de Lakers al uit en ook tegen Denver ziet het er prima uit.

Phoenix had zijn eerste wedstrijd uit de serie in de tweede ronde al gewonnen. Het deelde in Game 2 Denver opnieuw een tik uit, want Phoenix domineerde doorlopend. Ook gesteund door meer dan 16 000 uitzinnige fans, die hun team voor het eerst in jaren echt nog eens ver zien kunnen geraken.

In het eerste kwart beperkte Denver nog min of meer de schade, maar naarmate de match vorderde, werd dat steeds moeilijker. Uiteindelijk werd het een ferme pandoering die Phoenix Denver wist te verkopen: 123-98. Phoenix staat nu 2-0 voor in de serie. Denver, de ploeg van MVP Nikola Jokić, zal iets terug moeten doen in de twee thuiswedstrijden die nu volgen.