Belgian Cats maken indruk en halen het van Griekenland in oefenwedstrijd voor het EK basketbal

De Belgian Cats zijn bezig aan hun voorbereiding op het EK basketbal en donderdagavond maakten ze een goede indruk tegen Griekenland. Onze nationale ploeg bij de vrouwen haalden het met 67-53.

Binnenkort start het EK basketbal bij de vrouwen en dus speler de Belgian Cats nog enkele oefenwedstrijden om onder stoom te geraken voor het Europees Kampioenschap. Donderdagavond stond een oefenmatch tegen Griekenland op het programma.

De Belgian Cats kenden weinig problemen met de Griekse vrouwen, want het werd uiteindelijk 67-53. Volgens Sporza waren Kim Mestdagh en Emma Meesseman goed bij schot, want Mestdagh scoorde 22 punten, terwijl Meesseman goed was voor 21 punten.