Milwaukee Bucks maken het opnieuw spannend met zege tegen Brooklyn Nets

De Brooklyn Nets waren goed aan hun serie begonnen tegen de Milwaukee Bucks, maar Milwaukee heeft voor de aansluiting gezorgd. Het won namelijk de derde wedstrijd, waardoor het nu 2-1 is voor Brooklyn.

De Milwaukee Bucks doen opnieuw mee in de serie met de Brooklyn Nets. Milwaukee haalde het in de derde wedstrijd met 83-86 dankzij sterke prestaties van Middleton en Antetokounmpo. Middleton was goed voor 35 punten, terwijl Antetokounmpo 33 punten liet noteren.

Door deze overwinning staat het nu 2-1 voor de Brooklyn Nets in de serie. Bij de Nets was Durant deze nacht de grote man met 30 punten en 11 rebounds, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.