Phoenix Suns op weg naar vlotte winst in serie na derde overwinning op rij tegen Denver Nuggets

De Phoenix Suns zijn aan een zeer sterke serie bezig tegen de Denver Nuggets in de Playoffs van de NBA. De Suns haalden het namelijk ook deze nacht van Denver en daardoor is de stand al 3-0 in het voordeel van Phoenix.

De Phoenix Suns maken indruk tegen de Denver Nuggets. Vannacht haalden de Suns het namelijk met 116-102 en daardoor staat Phoenix al op een 3-0 voorsprong tegen Denver. Ze hebben nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de Western Conference Finals. Booker, Paul en Ayton maakten opnieuw een sterke indruk voor de Phoenix Suns. Zo was Booker goed voor 28 punten, Paul voor 27 punten en 8 assists en Ayton behaalde een double-double met 10 punten en 15 rebounds.