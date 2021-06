🎥 Kawhi Leonard en Paul George sturen Utah signaal: serie nog niet beslist

Met het scorend vermogen van Leonard en George in je team, mogen ze je nooit afschrijven. Utah heeft dat ook mogen ondervinden. Het leidde met 2-0 tegen de Clippers na twee thuisoverwinningen, maar liep in LA tegen een zware nederlaag aan.

Het was aan de sterspelers om LA Clippers op sleeptouw te nemen en dat deden Kawhi Leonard en Paul George dan ook. Die eerste drukte het meest zijn stempel met 34 punten, George scoorde er toch ook 31. Tegen die combinatie was Utah niet opgewassen. Mitchell maakte wel 30 punnten voor de Jazz, maar zijn ploegmaats scoorden een stuk minder.

Na een sterk tweede kwart zag het er al goed uit voor de Clippers. Utah deed nadien wel wat terug, al oogde de kloof van 11 punten met 12 minuten te gaan nog altijd comfortabel voor LA. Dat breidde zijn voorsprong nog ruim uit in het laatste kwart, om uiteindelijk tot een eindstand van 132-106 te komen.

De stand in deze serie in de tweede ronde van de play-offs is nu 2-1 voor Utah. De LA Clippers spelen de volgende match opnieuw in het eigen Staples Center en moeten dan proberen om langszij te komen.