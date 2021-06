🎥 Brooklyn moet toestaan dat Giannis Milwaukee langszij brengt, Phoenix na 'sweep' wel al naar Conference Finals

De eerste ploeg die doorgaat naar de Conference Finals is Phoenix. Brooklyn had gehoopt ook al een stap in die richting te zetten, maar dat was buiten Giannis Antetokounmpo gerekend. Die bracht met 34 punten Milwaukee weer helemaal terug in de running.

Brooklyn had indruk gemaakt in zijn eerste twee thuiswedstrijden, maar Milwaukee had Game 3 gewonnen. De vraag was dan: werd het 3-1 voor Brooklyn of werd het 2-2 in de serie? Het werd dus dat tweede. Ook Milwaukee won dus tweemaal in eigen huis. Giannis Antetokounmpo nam zijn ploeg op sleeptouw. Vooral in kwarts 2 en 3 werd het verschil gemaakt. Milwaukee haalde het met 107-96.

In die serie is het dus nog spanning troef, maar tussen Phoenix en Denver is het helemaal voorbij. Het seizoen van Dever zit er op. Het werd door Phoenix uitgeschakeld met een 'sweep': de Suns trokken dus vier keer na mekaar aan het langste eind. Straf toch, want uiteindelijk was Denver toch de nummer drie in het westen.

Phoenix kon opnieuw rekenen op een schitterende combinatie op de guard-positie:Devin Booker maakte 34 punten, Chris Paul liefst 37. De Nuggets trachtten op het einde nog de nederlaag af te wenden, maar gingen strijden tenonderd. Eindstand: 118-125 in Game 4 en 4-0 voor Phoenix in de serie. Phoenix gaat naar de finale van de Western Conference en gaat het daarin opnemen tegen Utah of LA Clippers.