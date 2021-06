Dusan Djordjevic gaat met Filou Oostende voor elfde opeenvolgende titel

Dusan Djordjevic doet er bij Filou Oostende nog een jaartje bij en gaat voor een elfde opeenvolgende titel.

Oostende is voor Dusan Djordjevic zijn tweede thuis geworden. De optie in zijn contract voor volgend seizoen werd door de club gelicht. "Deze Dôme is mijn thuis, weg van huis", zegt Dusan Djordjevic aan KW.

Vorige week pakte Dusan Djordjevic met Oostende de titel in de EuroMillions Basketball League. Het was voor hem en coach Dario Gjergja de tiende op een rij. "Nooit had ik gedacht dat we zo ver zouden geraken. We bereikten een perfecte 10. Mij en Dario? Hoe is het ontstaan? Ik weet het niet. Het gebeurde gewoon. Nu zijn we vrienden, broeders. Mijn teamgenoten zijn strijders. Jonge strijders."

Aan stoppen denkt Djordjevic niet, hij wil een elfde titel op rij. "Vorig seizoen was het oorlog. Met een perfecte 10 zou dit het perfecte einde kunnen zijn. Maar het kan ook het perfecte begin zijn. Ik ben klaar voor een hemelse 11. Ik doe er nog een seizoen in Oostende bij."