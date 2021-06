Atlanta Hawks maken het spannend en komen naast Philadelphia 76ers in de serie na overwinning

De Atlanta Hawks maken het zeer spannend. Dankzij een geweldige match van Trae Young haalden de Hawks het namelijk met 100-103 van de Philadelphia 76ers. Daardoor is het nu 2-2 in de serie.

De Atlanta Hawks moesten vannacht absoluut winnen van de Philadelphia 76ers om opnieuw mee te doen in de serie. Ze deden ook wat ze moesten doen, want Atlanta won met 100-103. Daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 2-2.

Trae Young was de grote aanjager bij de Atlanta Hawks. De jonge point guard was goed voor 25 punten en 18 assists. Joel Embiid was bij de 76ers goed voor 17 punten en 21 rebounds, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.