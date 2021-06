Kunnen de Brooklyn Nets hun rug rechten of gaan de Milwaukee Bucks erop en erover? Belangrijk vijfde duel op het programma tussen beide ploegen

Het is een spannende serie tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks. De Nets leken op weg naar een vlotte zege, maar in het vorige duel vielen Irving en Harden uit met een blessure. Antetokounmpo is ook op toerental aan het komen en de stand tussen beide ploegen is nu 2-2.

Het is razend spannend in de serie tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks. De Nets zijn misschien wel de topfavoriet om de titel te pakken dit seizoen, maar door het uitvallen van Irving en Harden zijn twee van hun drie grote sterren geblesseerd. Het is dan ook de vraag of enkel Durant kan standhouden tegen de goede chemie van de Milwaukee Bucks. Daar lijkt het de voorbije matchen opnieuw te draaien met een Giannis Antetokounmpo die opnieuw zeer mooie dingen laat zien. De stand tussen beide ploegen is nu 2-2 en dus zou de wedstrijd van komende nacht wel eens cruciaal kunnen worden. De ploeg die wint, hoeft dan namelijk nog maar één keer te winnen om door te stoten naar de Eastern Conference Finals. De wedstrijd zal vanaf 2u30 live te zien zijn op Eleven Sports.