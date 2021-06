Zit Europees kampioen met een probleem net voor de start van het EK basketbal? twee topspeelsters hebben positief getest op het coronavirus

Binnen enkele dagen gaat het EK basketbal van start bij de vrouwen, maar de Spaanse ploeg lijkt met een probleem te zitten. Zo hebben Alba Torrens en Tamara Abalde positief getest op het coronavirus.

De Spaanse vrouwenploeg in het basketbal is één van de beste ploegen ter wereld en het land is ook de regerende Europese kampioen. Hun voorbereiding op het aankomende EK is echter in het water gevallen.

Met Alba Torrens en Tamara Abalde hebben twee topspeelsters van het land namelijk positief getest op het coronavirus. De andere speelsters hebben negatief getest, maar de kans lijkt dus klein dat Abalde en Torrens op het toernooi te zien zullen zijn.