🎥 Bij afwezigheid van andere sterren hijst Durant Brooklyn met waanzinnige cijfers weer op voorsprong

Eén van de grootste Amerikaanse sterren is hij, Kevin Durant. Nu nog een beetje meer dan al het geval was. Die andere twee sterspelers van Brooklyn, Harden en Irving, lagen in de lappenmand. Durant nam dan nog maar wat meer hooi op zijn vork en leidde zijn ploeg met een epische prestatie naar winst.

Een 2-0-voorsprong uit handen gegeven - beide teams wonnen hun eerste twee thuismatchen - gekoppeld aan het uitvallen van Harden en Irving: het zag er niet te best uit voor Brooklyn tegen Milwaukee. Een unieke kans was het voor een bezoekend team om voor het eerst in deze serie op verplaatsing te gaan winnen. Er werd gekeken naar Giannis Antetokounmpo om dit waar te maken en die speelde ook geweldig.

Giannis maakte 34 punten, maar de prestatie van Durant was nog van een andere orde. Werkelijk alles deed KD in deze match. Scoren aan de lopende band met 49(!) punten, de eigen basket beschermen (17 defensieve rebounds geplukt) en dan ook nog eens 10 assists geven: in elk aspect van het spel was Durant betrokken. Een triple-double om u tegen te zeggen.

Zo dominant dat hij in deze wedstrijd tenminste zijn ploeg over de streep trok. Brooklyn stond bij de rust nog 16 punten achter, maar won nog met 114-108. Brooklyn komt zo 3-2 voor in de serie. Het moet nog één keer winnen om zich te plaatsen voor de Conference Finals. Lukt dat onder impuls van Durant of zetten ze het bij Milwaukee toch nog recht?