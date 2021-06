Heel wat spanning in duel tussen Atlanta Hawks en Philadelphia 76ers, ook tussen LA Clippers en Utah Jazz staat nog heel wat op het spel

Er staan vannacht twee belangrijke wedstrijden op het programma in de NBA. De Atlanta Hawks nemen het op tegen de Philadelphia 76ers en de LA Clippers staan voor hun vijfde wedstrijd tegen de Utah Jazz.

De Atlanta Hawks en de Philadelphia 76ers zijn voorlopig aan elkaar gewaagd in hun serie. Het is 2-2 tussen beide ploegen en ze kunnen allebei rekenen op een echte superster. Zo maakt Trae Young heel wat indruk bij de Hawks, maar ook Embiid is al maanden sterk bezig en maakt het ook nu waar in de playoffs voor Philadelphia. Wie vannacht wint, moet nog maar één keer winnen om door te stoten naar de Eastern Conference Finals.

Ook in het westen is het enorm spannend. Tussen de LA Clippers en de Utah Jazz is het namelijk ook 2-2. Utah kwam eerst comfortabel op voorsprong en maakte in de eerste twee wedstrijden heel wat indruk, maar in de laatste twee wedstrijden hebben de Clippers het commando helemaal overgenomen. De Clippers lijken dus over het momentum te beschikken, maar met een uitstekende Mitchell en Gobert zijn de Jazz zeker nog niet uitgeteld. Ook hier heeft de ploeg die vannacht wint nog maar één wedstrijd nodig om door te stoten naar de volgende ronde.