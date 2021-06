🎥 Eerste reekshoofden op rand van uitschakeling: vooral 76ers grijpen zich naar de haren na comeback Atlanta

Wel, wel, wel, wat nu? Laten de eerste reekshoofden zich in de luren leggen. De 76ers tegen Atlanta en Utah tegen LA Clippers verloren Game 5. Daardoor staan Philadelphia en Utah 3-2 achter in hun serie en komen ze op één nederlaag van de uitschakeling.

In beide series stond het na vier wedstrijden 2-2. Philadelphia had in de vorige match al een ruime voorsprong uit handen gegeven en deed dat nu opnieuw. Op een gegeven moment leidde Philadelphia met 26 punten. Klus geklaard, denk je dan. Integendeel: Atlanta kwam helemaal terug en won nog met 106-109. Atlanta is het vijfde reekshoofd in het oosten, Philadelphia het eerste. Kwalificatie van Atlanta zou echt wel een stunt zijn.

Eén speler in het bijzonder bezorgde Philadelphia nachtmerries. Trae Young maakte liefst 39 punten en was de man die het verschil maakte bij Atlanta. Bij Philadelphia hadden ze ook wel Joël Embiid (37 punten) en Seth Curry (36 punten) die vlot scoorden, maar de rest liet het wat dat betreft afweten.

Ook de LA Clippers staan er goed voor, ook al was Kawhi Leonard niet inzetbaar in Game 5. Paul George nam dan nog maar wat meer hooi op zijn vork: met 37 punten en 16 rebounds was hij immens. Bij Utah scoorde Bogdanovic ook wel 32 punten, maar dat volstond niet om de nederlaag af te wenden. Het werd 111-119. La Clippers en Atlanta spelen hun volgende match thuis en mogen dan proberen om door te stoten.