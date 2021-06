Belgian Cats stellen teleur in eerste EK-match en verliezen na matige start en slotfase

De Belgian Cats zijn aan hun EK begonnen, weliswaar op een matige manier. Niet op de wijze die ze voor ogen hadden dus. België is tegen een onverwachte nederlaag aangelopen tegen Bosnië, dat beter van start ging en ook nog een behoorlijke eindspurt had.

Emma Meesseman was de enige Belgische speelster op niveau. Zeker in het begin was er uitgezonderd Meesseman weinig scorend vermogen te bespeuren bij de Belgian Cats. Bosnië bracht fris en snel basketbal. Het ging als underdog vrank en vrij zijn kans en dat loonde: 19-11 aan het einde van het eerste kwart.

De Cats reageerden wel. Langzaam maar zeker speelden ze zich in de match en in het tweede kwart dichtten ze de kloof zo goed als helemaal. Ze brachten zichzelf zo in positie om erop en erover te gaan. Alleen: dat gebeurde niet, want met het einde van de match in zicht volgde er weer een terugval.

KOPJES NAAR BENEDEN BIJ BELGIAN CATS

Na twee Bosnische driepunters op rij was er ineens weer een kloof van zes punten. Bondscoach Mestdagh vroeg onmiddellijk de time-out aan, maar die bracht geen zoden aan de dijk. De kopjes gingen nadien helemaal naar beneden. Bosnië zette nog een verschil van vijftien punten op het scorebord en won met 70-55.