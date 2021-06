Beslissende duels op het programma in de NBA deze nacht? LA Clippers en Atlanta Hawks zijn door naar volgende ronde bij overwinning

De Philadelphia 76ers en de Utah Jazz staan deze nacht met de rug tegen de muur. Philadelphia moet namelijk winnen tegen Atlanta om een zevende game af te dwingen. Hetzelfde geldt voor Utah tegen de LA Clippers.

De Atlanta Hawks zijn momenteel aan het verrassen tegen de Philadelphia 76ers. Philadelphia staat namelijk op een 3-2 achterstand tegen Atlanta in de serie. Als Atlanta deze nacht kan winnen, zijn ze gekwalificeerd voor de Eastern Conference Finals.

Hetzelfde verhaal in het westen in de serie tussen de Utah Jazz en de LA Clippers. Utah was het seizoen afgesloten als de beste ploeg over de reguliere competitie, maar nu heeft het team een probleem, want ze staan 3-2 achter tegen de Clippers. Er moet dus vannacht gewonnen worden om een zevende game af te dwingen. Bij een overwinning van de Clippers vannacht zijn de Jazz uitgeschakeld.