Bondscoach Belgian Cats niet tevreden over eerste wedstrijd: "Als je het zo aanpakt, hol je meteen achter de feiten aan"

De Belgian Cats hebben hun start gemist op het EK basketbal. Onze nationale vrouwenploeg verloor haar eerste wedstrijd namelijk met 70-55 van Bosnië. Philip Mestdagh, de bondscoach van de Belgian Cats, zag dat er vooral een gebrek aan agressiviteit was.

Geen goede start voor de Belgian Cats op het EK basketbal. De ploeg verloor met 70-55 in de eerste wedstrijd van Bosnië en moet dus meteen achtervolgen. Volgens Philip Mestdagh zal zijn ploeg mentale weerbaarheid moeten tonen.

De bondscoach vertelde het in een reactie bij Sporza. "Als je een wedstrijd op deze manier aanpakt, hol je meteen achter de feiten aan. We kwamen op aanvallend vlak niet in ons spel en er was een gebrek aan agressie. Er zal mentale weerbaarheid nodig zijn om ons terug in het toernooi te knokken", aldus Mestdagh.