Ex-speler Antwerp Giants kan terugblikken op sterk seizoen in de NBA en wordt daar nu voor beloond met knappe prijs

Jae'Sean Tate heeft er een sterk seizoen opzitten bij de Houston Rockets. Het was zijn eerste seizoen in de NBA, maar Tate werd meteen één van de sterkhouders binnen zijn ploeg.

Jae'Sean Tate speelde enkele jaren geleden nog voor de Antwerp Giants en toen was al duidelijk dat er een mooie toekomst te wachten stond voor Tate. Nu is hij zijn droom aan het waarmaken in de NBA bij de Houston Rockets.

Tate was een basisspeler bij de Rockets het voorbije seizoen en hij deed het ook gewoon uitstekend. De NBA heeft Tate nu zelfs verkozen als één van de vijf speler in het All-Rookie First Team. Hij krijgt gezelschap van LaMelo Ball, Saddiq Bey, Anthony Edwards en Tyrese Haliburton.