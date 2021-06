Milwaukee Bucks doen wat ze moeten doen en slepen zevende wedstrijd uit de brand tegen de Brooklyn Nets

Het is razend spannend in de serie tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks. Milwaukee heeft de voorbije nacht namelijk gewonnen, waardoor de stand tussen beide ploegen nu 3-3 is.

De Milwaukee Bucks stonden onder zware druk tegen de Brooklyn Nets, maar de ploeg van sterspeler Giannis Antetkounmpo heeft de voorbije nacht wel gewonnen met 89-104. Daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 3-3. Middleton (38 punten, 10 rebounds) en Antetokounmpo (30 punten, 17 rebounds) waren de sterkhouders van de ploeg. Binnen enkele dagen staat een zevende en meteen ook beslissende wedstrijd tussen de ploegen op het programma. Deze wedstrijd zal beslissen wie naar de Eastern Conference Finals gaat.