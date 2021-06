Geen Lakers meer maar CLippers gaan wel naar finale van de Western Conference

In de NBA nadert de apotheose. Sinds vannacht zijn de finalisten van de Western Conference bekend.

Nadat de Phoenix Suns eenvoudig Denver klopte met 0-4, voegen nu ook de La Clippers zich in de finale van de Western Conference. Het kleine broertje van de Lakers versloeg Utah Jazz afgelopen nacht met 131-119 en komt daardoor op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong.

Utah Jazz, de winnaar van de reguliere competitie in het westen, was lange tijd op weg naar een overwinning en een laatste game 7 maar in het laatste kwart zetten de Clippers orde op zaken.

Uitblinker van de avond was Terance Mann, die met zijn 39 punten topschutter van de avond was. Paul George zorgde dan weeer voor 28 punten, 9 rebounds en 7 assists. De reboundkoning van de avond was Reggie Jackosn met 10. Hij maakte ook nog eens 27 punten en gaf 3 assists.

In het oosten staan er nog beslissende duels tussen de Philadelphia 76'ers en de Atlanta Hawks én tussen de Milwaukee Bucks en de Brooklyn Nets op het menu om de finalisten te bepalen. De winnaars van de Eastern en Western Conference spelen de grote NBA-finale.