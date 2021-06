Milwaukee Bucks naar Eastern Conference Finals na overwinning in overtime tegen Brooklyn Nets

De Milwaukee Bucks zijn erin geslaagd om zich te plaatsen voor de Eastern Conference Finals. De Bucks haalden het in de zevende en beslissende wedstrijd van de Brooklyn Nets, het sterrenteam met onder meer Durant, Harden en Irving.

De Brooklyn Nets waren dit seizoen de grote favoriet om de titel te pakken in de NBA, maar het zal niet voor dit seizoen zijn. De Nets hebben namelijk de zevende en beslissende wedstrijd verloren van de Milwaukee Bucks.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en er moest zelfs overtime gespeeld worden. Daarin haalde Milwaukee het met 115-111. Antetokounmpo, sterspeler van de Bucks, was de grote man met 40 punten en 13 rebounds. Bij de Nets was Durant goed voor 48 punten, maar het was dus niet voldoende voor kwalificatie.