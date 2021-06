🎥 Philadelphia druipt af nadat Atlanta het buitenshuis klaart in Game 7, Booker voert meteen show op tegen Clippers

Het is dan toch nog Atlanta en niet topreekshoofd Philadelphia dat doorstoot naar de Eastern Conference Finals. Ook het eerste reekshoofd in het westen lag er al uit en nu dus ook in het oosten. Atlanta toonde zijn weerbaarheid op verplaatsing. Intussen stoomt Phoenix door, met dank aan Booker.

Philadelphia was pas nog met een 3-2-achterstand naar Altanta gewonnen, maar kwam daar wel op gelijke hoogte. Het stond dus 3-3 en Philadelphia had het thuisvoordeel in de beslissende Game 7: dat moest dan toch wel lukken voor de 76ers. Niet dus. Philadelphia won nog wel het eerste kwart, maar nadien scoorde Atlanta meer.

Atlanta stelde de zege veilig van op de vrijworplijn: 96-103. Atlanta, het vijfde reekshoofd in het oosten, schakelt na vierde reekshoofd New York nu ook eerste reekshoofd Philadelphia uit. En dat met 4-3-winst in de serie na de doorslaggevende match op verplaatsing: het zijn nu al play-offs om u tegen te zeggen voor de Hawks. In de Conference Finals geven ze Milwaukee partij.

Phoenix en LA Clippers zijn inmiddels al aan hun Conference Finals begonnen. Door een sterk einde en een goed begin van het vierde kwart, sloeg Phoenix een kloofje. Na twee driepunters op rij van de Clippers werd het in het slot nog spannend. Booker scoorde nog na een inbound play en plukte de rebound na een gemiste driepunter van Batum. De uitblinker (40 punten) sleepte Phoenix over de streep. Het werd 120-114.