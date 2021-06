Krijgen we opnieuw een Belg te zien in de NBA? "Er is veel interesse"

Binnenkort staat de NBA Draft op het programma en zo krijgen jonge spelers opnieuw de kans om zich te tonen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Deze keer is ook een landgenoot ingeschreven voor de Draft.

Zo is de kans bestaande dat Vrenz Bleijenbergh geselecteerd zal worden in de Draft. Onze landgenoot heeft zich de voorbije jaren in België laten zien bij de Antwerp Giants, maar nu vindt hij dat het tijd is voor een stap hogerop. De NBA Draft is op 29 juli.

Vrenz Bleijenbergh gaf meer uitleg bij Sporza. "Ik heb verschillende tests gedaan bij de ploegen en er is veel interesse. Het zorgt voor druk, maar ik zal er alles aan doen om het waar te maken", aldus onze landgenoot.