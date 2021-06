Tweede wedstrijd tussen LA Clippers en Phoenix Suns op het programma in Western Conference Finals

Vannacht staat de tweede wedstrijd tussen de LA Clippers en Phoenix Suns op het programma in de Western Conference Finals. De eerste wedstrijd werd door Phoenix gewonnen met 114-120.

De Phoenix Suns hebben al mooie dingen laten zien in de play-offs. Zo haalden ze het in de eerste ronde van de LA Lakers met 4-2 en in de tweede ronde moesten de Denver Nuggets er zelf met 4-0 aan geloven.

Ook de LA Clippers zijn goed bezig. Zij haalden het in de eerste ronde nipt met 4-3 van de Dallas Mavericks, maar in de tweede ronde kon de ploeg wel de Utah Jazz, de nummer één in het westen, uitschakelen met 4-2.

Vannacht staat dus de tweede wedstrijd tussen de Suns en de Clippers op het programma. Een belangrijke wedstrijd voor de Clippers, want bij een nieuwe zege van de Suns lopen ze al 2-0 uit. De eerste wedstrijd eindigde op 114-120 voor Phoenix.