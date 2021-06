Belgian Cats plaatsen zich voor halve finales EK basketbal na overwinning tegen Rusland

De Belgian Cats zijn erin geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het EK basketbal. De nationale ploeg bij de vrouwen haalde het in de kwartfinales van Rusland na een zeer spannende wedstrijd.

Het werd een zeer spannende wedstrijd tussen de Belgian Cats en Rusland en het bleef spannend tot aan het absolute slot van de wedstrijd. Uiteindelijk haalde onze nationale ploeg het met 85-83 dankzij een score van Julie Allemand op enkele seconden van het einde.

Vooral Emma Meesseman maakte een uitstekende indruk bij de Belgian Cats. Ze was de absolute uitblinker bij de Belgian Cats deze avond met 33 punten. Kim Mestdagh was dan weer goed voor 19 punten. In de halve finales nemen de Belgian Cats het op tegen Servië.