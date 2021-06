Eerste wedstrijd in Eastern Conference Finals tussen Milwaukee Bucks en Atlanta Hawsk op het programma

De Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks beginnen deze nacht aan de Eastern Conference Finals in de NBA. De winnaar van deze serie zal het in de NBA Finals opnemen tegen de winnaar in het westen.

De Atlanta Hawks zorgen voor een enorme verrassing in de NBA. De ploeg van jong goudhaantje Trae Young heeft namelijk de Philadelphia 76ers kunnen uitschakelen in de vorige ronde. Ook de New York Knicks moesten er al aan geloven. Toch zijn de Milwaukee Bucks favoriet om deze serie te winnen. Milwaukee laat mooie dingen zien in de play-offs en in de vorige ronde konden ze de grote favoriet Brooklyn Nets uitschakelen. Het is vooral uitkijken naar superster Giannis Antetokounmpo.