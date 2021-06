🎥 Giannis en Holiday scoren vlot maar Young nog vlotter: ook Milwaukee stopt sprookje van Atlanta voorlopig niet

Milwaukee en Atlanta zijn begonnen aan hun Conference Finals. Giannis en Holiday namen Milwaukee op sleeptouw. Dat mocht niet baten, want Hawks-speler Trae Young was met zijn 48 punten ontegensprekelijk de man van de match. Atlanta won met 113-116.

Het is op zich al een verrassing dat Atlanta, vijfde reekshoofd in het oosten, in de finale van de Eastern Conference Finals staat. En aan het sprookje van Atlanta komt dus voorlopig geen einde. Met 48 punten was Trae Young simpelweg outstanding. Daar stonden wel 34 punten van Giannis Antetokounmpo en 33 punten van Jrue Holiday tegenover, maar dat was net niet genoeg voor Milwaukee om de zege thuis te houden.

Het gekke is dat Milwaukee nochtans meer kwarts gewonnen heeft dan Atlanta. Milwaukee was in de eerste twee kwarts een tikkeltje beter, wat een voorsprong van vijf punten opleverde aan de rust. In een sterk derde kwart ging Atlanta erop en erover. Nadat Young er van op de vrijworplijn 113-116 van maakte, bleven er nog vier seconden over. Een ultieme driepuntpoging van Middleton leverde niets meer op.

Nog nooit soorde Young in de play-offs zoveel punten. Maar nog belangrijker: Atlanta won Game 1 en neemt zo het thuisvoordeel af van de Milwaukee Bucks.