Kunnen LA Clippers aansluiting vinden in de serie of lopen de Phoenix Suns al 3-0 uit?

Vannacht staat er een nieuwe wedstrijd tussen de LA Clippers en Phoenix Suns op het programma. Het is al van moeten voor de Clippers, want ze staan 2-0 in het krijt tegen de Suns.

De Phoenix Suns zijn aan een uitstekende play-offs bezig en de lijn trekken ze voorlopig gewoon door tegen de LA Clippers. Phoenix staat namelijk 2-0 voor in de serie na een 114-120 overwinning en een 103-104 overwinning. De LA Clippers kunnen dus maar beter winnen als ze nog kans willen maken op een plaats in de NBA Finals. Bij een nederlaag, lopen de Suns namelijk al 3-0 uit en dan hebben ze nog maar één overwinning nodig om zich voor de Finals te plaatsen.