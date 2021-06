🎥 LA Clippers staan weer op en zetten zoveelste inhaalrace in

Nog geen Kawhi Leonard bij de Clippers (rechts) door blessure. Wel nam Paul George (links) de ploeg op sleeptouw om zo de achterstand in de serie tegen Phoenix te halveren. In het eigen Staples Center wisten de Clippers Phoenix voor het eerst te kloppen. De stand is nu 2-1 in de serie.

De Clippers stonden met hun rug tegen de muur, want een nederlaag betekende wellicht dat ze de NBA Finals op hun buik konden schrijven. Ondertussen konden ze bij Phoenix Chris Paul wel opstellen, terwijl bij LA nog altijd Kawhi Leonard ontbrak. Dat belette de thuisploeg echter niet om enthousiast van start te gaan. Phoenix sloeg evenwel terug in het tweede kwart. De tweede helft en voornamelijk het derde kwart waren dan toch weer voor de LA Clippers. Met een voorsprong van elf punten vatten de Clippers het laatste kwart aan. Die geruststellende bonus gaven ze ook niet meer uit handen. Met 106-92 haalden ze de overwinning binnen. In vorige ronden keerden de LA Clippers terug van een achterstand tegen Dallas en Utah om uiteindelijk te triomferen. Ze moeten hopen dat de geschiedenis herhaalt. In Game 4, die opnieuw in LA plaatsvindt, zullen de Clippers trachten op gelijke hoogte van Phoenix te komen en er 2-2 van te maken.