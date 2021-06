Ex-spelers van Antwerp Giants maken indruk in Franse Final Four

In Frankrijk is de basketbalcompetitie nog steeds niet afgelopen. Daar staat namelijk de Franse Final Four nog op het programma. Zowel Hans Vanwijn als Ismaël Bako hebben zich kunnen plaatsen voor de finale.

Hans Vanwijn nam het met zijn ploeg Dijon op tegen Monaco. Het werd een 79-68 overwinning voor Dijon en vooral Vanwijn maakte een sterke indruk bij de Franse ploeg met een double-double. Vanwijn was goed voor 16 punten en 10 rebounds. In de andere halve finale had Ismaël Bako een nog straffere prestatie in huis. Villeurbanne, de ploeg van Bako, haalde het met 83-67 van Straatsburg en Bako was goed voor maar liefst 18 punten en 12 rebounds. Zaterdag staan Vanwijn en Bako tegenover elkaar in de strijd voor de Franse titel.