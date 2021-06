Winnende worp vertrekt net te laat: Belgian Cats komen puntje tekort voor EK-finale na onwaarschijnlijke ontknoping

De Belgian Cats gaan niet naar de EK-finale, maar wat waren ze er dichtbij! Met een winnende worp - het zou een buzzer beater geweest zijn - die maar net te laat vertrok was het een onwaarschijnlijke ontknoping. Servië klopte België in de halve finales evenwel met 74-73.

Emma Meesseman is doorgaans de leidster van de Belgische ploeg, maar kwam in deze wedstrijd minder goed uit de verf. Daar moest aanvankelijk niet om getreurd worden, want Julie Allemand nam met brio over: de ene driepunter na de andere knalde ze binnen. De Cats speelden vooral een sterk tweede kwart en leidden aan de rust met vier punten.

Servië bleef wel veel aanvallende rebounds plukken en dat rendeerde. Zeker omdat een moegestreden Allemand naar het einde toe niet meer voor die scores kon blijven zorgen. Servië begon met een voorsprong van vier punten aan de laatste halve minuut en vervolgens begon het spel van de vrijworpen.

KIM MESTDAGH EI ZO NA HELDIN VAN DE NATIE

Ei zo na kroonde Kim Mestdagh zich nog tot matchwinnares. Met een bom deed ze de Cats naderen tot op één punt met 1,6 seconde te gaan. Bij het in het spel brengen van de bal liep het mis voor Servië. Kim Mestdagh kreeg de bal zo nog een keertje in handen en leek België met een waanzinnige worp 'at the buzzer' de zege te bezorgen. Leek, want de bal was te laat vertrokken. Het bleef 74-73.