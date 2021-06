Belgian Cats komen ook na thriller in halve finales opnieuw gefocust op parket en veroveren medaille op het EK!

Na die hartverscheurende nederlaag in de halve finales wilden de Belgian Cats absoluut een medaille kunnen pakken. Dat was immers wel het minste dat ze verdienden op dit EK. Bijgevolg moesten de Cats nog eens alles geven in de laatste match tegen Wit-Rusland. Dat deden ze en ze wonnen ook.

In de kleine finale geraakten de Belgian Cats al snel onder stoom. Zeker ook bij Emma Meesseman was dit het geval. Zij scoorde niet zoveel in de halve finales, maar zat nu al snel aan dubbele cijfers. Ook Linskens speelde een uitstekende partij. Mede dankzij hun inbreng stonden de Cats na het einde van het eerste kwart al tien punten voor. BELGIAN CATS BEHOUDEN VOORSPRONG NA RUST Die bonus bleef in de volgende tien minuten helemaal intact. Aan de rust zag het er bij 30-40 dus nog altijd uitstekend uit. Ook in de tweede helft bleven de Belgian Cats hun voorsprong behouden. Er werd voldoende gescoord om te voorkomen dat het nog echt spannend werd. Het EK werd dus afgesloten met een positieve noot: de bronzen medaille gaat mee naar België! Dankzij een 77-69-overwinning pakken de Cats eremetaal.