Kim Mestdagh kwam net te laat om Cats richting finale te stuwen: "Had wel een voorgevoel..."

Het mocht niet zijn voor de Belgian Cats, een tiende van een seconde verschil en de Cats stonden in de finale op het EK. Maar nu wordt het een wedstrijd voor de derde plaats.

Kim Mestdagh kroonde zich bijna tot heldin van het land met een buzzer beater maar na het bekijken van de beelden werd geoordeeld dat de bal van Mestdagh te laat vertrok en daarom niet geldig was. Na een beklijvende halve finale moesten de Cats de duimen leggen tegen Servië met 73-74.

"We hadden een fysiek zware wedstrijd voorspeld en dat is het ook geworden. Ze maakten goed gebruik van hun lengte, die ze op elke positie hebben", vertelt Mestdagh bij Sporza.

"Ik had wel een voorgevoel dat die laatste bal te laat zou zijn. Ik zette ook nog een dribbel in en dat allemaal doen in één seconde, dan zou je wel heel snel moeten zijn", kan er toch een lachje vanaf.

De Cats spelen zondagavond opnieuw in de kleine finale tegen Wit-Rusland. De winnaars gaan naar huis met een bronzen EK-medaille.