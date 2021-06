Philip Mestdagh zag één groot verschil tegen Servië: "Ik stel me hier toch wel vragen bij"

Geen finaleplaats voor de Cats op het EK basketbal en vooral de manier waarop de finale net niet gehaald werd, zal mentaal een dreun zijn in de kleedkamer.

Dat beaamt ook bondscoach Philip Mestdagh voor de camera van Sporza. "We moeten wel wat mentaal oplapwerk verrichten voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland voor de bronzen medaille", vertelt hij.

Zijn Cats speelden zeker niet op hun beste niveau tegen een sterk Servië, iets dat op dit niveau altijd afgestraft wordt. "Je komt automatisch in de problemen dan. Aan de rust ging alles nog oké en gaven we niet te veel weg. Daarna deden we dat wel, op belachelijke wijze. Uiteindelijk mis je de finale op één shot na, ze zijn er in blijven geloven en daar heb ik niets op aan te merken", is zijn analyse.

Emma Meessseman had een zeer lastige wedstrijd tegen Servië, ze werd sterk in het gareel gehouden door de Servische speelsters. "Ze is een van de beste speelsters ter wereld maar wordt niet beschermd. Dat moet van mij ook niet maar ik stel me dan toch vragen waarom de wedstrijdleiding dat bij Vlasic aan de overkant wel deed", besluit de bondscoach.