🎥 Twee uitblinkers van Milwaukee wegen zwaarder door dan die ene van Atlanta: Bucks hebben thuisvoordeel terug

Milwaukee heeft opnieuw het thuisvoordeel in de Eastern Conference Finals. In Game 3 tegen Atlanta verzorgden Giannis Antetokounmpo en vooral Khris Middleton de show. Hun inbreng wisten de scores van Trae Young uit. In het slot pakte Milwaukee de bovenhand.

Na twee wedstrijden stond het 1-1 in de serie. Atlanta begon de wedstrijd met goede moed en kon ook rekenen op alweer een sterke Trae Young, die goed was voor 35 punten. Genoeg om de beste schutter te zijn, maar neen, dat was Khris Middleton. Die scoorde liefst 38 punten voor Milwaukee. Daar kwamen dan nog eens de 33 punten van Giannis Antetokounmpo bovenop.

Die drie waren de mannen die het verschil konden maken. Het Atlanta van Young hield in de eerste drie kwarts wel gelijke trede: het vatte de laatste twaalf minuten zelfs aan met een voorsprong van twee punten. Dit volhouden tot het einde, met al dat scorend vermogen bij de bezoekers, bleek toch niet mogelijk.

Toen Antetokounmpo er met 1'44 op de klok 100-109 van maakte, was de winst binnen handbereik voor Milwaukee. Kort nadien was het zelfs een feit met een score van 102-113. Milwaukee gaat met 2-1 aan de leiding. Zelfs als Atlanta in de volgende match langszij komt, heeft Milwaukee nog het thuisvoordeel. In de Western Conference Finals staat het momenteel 3-1 voor Phoenix tegen LA Clippers.