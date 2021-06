🎥 Sterke Paul George staat niet toe dat Phoenix het al afmaakt en zorgt opnieuw voor spanning

De Clippers misten Leonard (rechts) nog steeds, maar Paul George (links) ontpopte zich tegen Phoenix in Game 5 tot de grote redder. Phoenix vatte de wedstrijd aan met 3-1 en kon de Clippers dus uittellen bij een zege. Een straffe prestatie van George kon dat verhinderen.

Een 3-1-voorsprong in de Western Conference Finals en de volgende match thuis kunnen spelen: Phoenix stond er goed voor. De LA Clippers stonden dan weer met de rug tegen de muur. Het is op die momenten dat de groten opstaan. Paul George toonde dat hij zeker in die categorie geplaatst mag worden: de forward scoorde liefst 41 punten.

Na het eerste kwart hadden de Clippers al een bonus van tien punten beet. Het grootste gedeelte van de wedstrijd stond de ploeg uit Los Angeles aan de leiding. Phoenix kreeg die kloof nooit helemaal dicht. Bij het aanvatten van de laatste twaalf minuten was het verschil dertien punten.

Ook tot een slotoffensief kwam het niet echt. De Clippers behaalden met 102-116 een vlotte winst. De stand in de serie is nu 3-2. De Clippers spelen de volgende wedstrijd thuis in Los Angeles en mogen dan proberen om langszij te komen. Voor Phoenix wacht dan een nieuwe kans om de kwalificatie voor de NBA Finals veilig te stellen.