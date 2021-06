Drama voor Milwaukee Bucks: sterspeler Giannis Antetokounmpo valt uit met een blessure

Slecht nieuws voor de Milwaukee Bucks. Niet alleen kwamen de Atlanta Hawks deze nacht op gelijke hoogte in de serie, maar de Bucks lijken het vanaf nu ook zonder Giannis Antetokounmpo te moeten doen.

De Atlanta Hawks maakten vannacht indruk tegen de Milwaukee Bucks. Trae Young, de sterspeler van de Hawks, was niet van de partij, maar hij zag wel hoe zijn team met 88-110 kon winnen van de Bucks.

Ook Milwaukee lijkt het nu zonder haar sterkhouder te moeten doen de komende wedstrijden. Giannis Antetokounmpo viel namelijk uit met een blessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, maar het is ongetwijfeld slecht nieuws voor de Milwaukee Bucks.