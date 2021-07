Phoenix Suns plaatsen zich als eerste ploeg voor NBA Finals na straffe prestatie van Chris Paul

De Western Conference Finals zitten erop. De Phoenix Suns hebben vannacht namelijk hun vierde overwinning geboekt tegen de LA Clippers en dus zullen de Suns het in de grote finale moeten opnemen tegen de Milwaukee Bucks of Atlanta Hawks.

De Phoenix Suns hebben het geflikt. In de zesde wedstrijd tussen de ploeg en de LA Clippers, maakten de Suns heel wat indruk. Ze haalden het namelijk van de Clippers met duidelijke 130-103 cijfers.

Chris Paul maakte een uitstekende indruk. De point guard van de Suns was namelijk goed voor 41 punten. Door deze zege heeft Phoenix zich geplaatst voor de NBA Finals en daarin zullen ze het opnemen tegen de beste ploeg uit het oosten. Alles kan nog daar, want in de Eastern Conference Finals staat het voorlopig 2-2 tussen de Milwaukee Bucks en de Atlanta Hawks.